Meclis'in kapanmasında AK Parti ve CHP birbirini suçladı! Anneler isyanda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü oturumda yoklamada gerekli çoğunluk sağlanamadığı için kapandı. Genel Kurul’un toplanabilmesi için gereken 200 milletvekiline ulaşılamadı. Bu nedenle doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını içeren yasa teklifinin görüşmeleri gerçekleştirilemedi.

AK PARTİ VE CHP BİRBİRİNİ SUÇLADI

Oturumun yapılamamasının ardından AK Parti ve CHP kurulun kapanmasında birbirini suçladı.

LEYLA ŞAHİN USTA: MUHALEFET PARTİLERİ ENGEL OLDU

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Doğum iznini bekleyen on binlerce ailemizin umuduna maalesef Muhalefet Partileri engel olmuştur.

Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti’nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti’nin 56 milletvekilinin tamamı 'yoklamaya katılmayarak' Meclis’in kapanmasına bizzat sebep oldular.

Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi kaybetmeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT: CHP OLARAK TBMM'DEYİZ

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "CHP olarak TBMM’deyiz. AKP yine yok. Yoklamada çoğunluk sağlanamadığı için Meclis kapandı. Bu AKP Milletvekilleri nerede? Gören yazsın." diye konuştu.

ANNELER AYAKLANDI

Doğum izni düzenlemesinin çıkmasını bekleyen anneler ise yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda anneler, siyasi tartışmaların mağduriyet yarattığını dile getirdi.