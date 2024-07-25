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Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı

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TBMM Genel Kurulu'nun aldığı karar gereği, Meclis'e 26-29 Temmuz günleri arasında görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak. CHP kaynakları, başıboş sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin bu hafta sonu Meclis'te görüşüleceği, bu nedenle yasak kararının alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde, Meclis'te yapılan protestoya tepki göstererek, "3-5 marjinal karakterin Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz." demişti.

TBMM'de alınan kararla, Meclis'e 26-29 Temmuz günleri arasında görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak. CHP kaynaklarınca; AK Parti'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin bu hafta sonu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceği, kararın da bu nedenle alındığı belirtiliyor.

TBMM'YE 4 GÜN ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruya göre, TBMM Genel Kurulu, alınan karar gereği 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdürecek. Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

CHP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre; AK Parti'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanunun Genel Kurul'dan geçirilmesinde ısrarcı olduğu bu hafta sonu kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceği belirtilirken, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Ekim ayına erteleneceği iddialar arasında.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MECLİS'TEKİ PROTESTOLARA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Meclis grup toplantısında sokak hayvanları yasa teklifiyle ilgili partisinin milletvekillerini uyarmış, "Bu konuda tüm grubumuzdan, milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir arkadaşımdan kararlı bir duruş bekliyorum. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz" diye konuşmuştu.

"BU ŞIMARIKLIĞA BOUN EĞMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayvan hakları savunucularının da Meclis'e girmesini eleştirerek şunları söylemişti: "Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır. 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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