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MEB ve TUA, Ortaokul Öğrencilerine Uzay Temalı Yarışmalar Düzenleyecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik 'uzay' temalı kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecek. Yarışmaların amacı, öğrencilerin uzay araştırmaları ve teknolojilerine ilgisini artırmak ve farkındalık oluşturmaktır.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik 'uzay' temalı kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzayda gerçekleştirdiği faaliyetlere karşı öğrencilerin ilgisini artırmak, uzay araştırmaları ve teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturmak için TUA ile iş birliği çerçevesinde farklı düzeylerde yarışmalar düzenlediklerini belirtti. Tekin, "Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı ortaokullarımız arasında düzenlediğimiz 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende' konulu kompozisyon yarışması ve ilkokullarımız arasında gerçekleştireceğimiz 'Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu' temalı resim yarışmasına 'Uzay yarışında ben de varım' diyen tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Güçlü iş birliklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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