MEB'in Bütüncül Gelişim Temelli DYK uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Bütüncül Gelişim Temelli Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), pilot uygulama kapsamında Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da öğrencilerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, yaşam becerileri, sosyal-duygusal gelişim, üretkenlik, problem çözme ve uygulamalı öğrenme becerilerini desteklemek amacıyla kültür ve sanat, spor, yabancı dil, yaşam becerileri ile bilim ve teknoloji alanlarında modüler kurs programları hazırlandı.

Pilot il olarak belirlenen Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da, kursların planlama sürecinde öğrencilerin tercihleri, kurs merkezlerinin fiziki yeterlilikleri, öğretmen uygunluğu ve modüler program esasları dikkate alınarak kapsamlı hazırlık süreci yürütüldü.

İl ve ilçe düzeyinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaokul ve lise öğrencilerinin kurslara yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bütüncül Gelişim Temelli DYK Kursları ile öğrencilerin sadece ders başarısına odaklanan bir yapı yerine, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, beceri temelli ve uygulama ağırlıklı bir öğrenme sürecine dahil olmaları hedefleniyor.

Kursların ilk gününden itibaren il ve ilçe milli eğitim yöneticileri tarafından sahada gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları yürütülüyor, öğrencilerin kurslara devamı, kurs ortamlarının uygunluğu ve uygulama sürecinin sağlıklı ilerlemesi yakından izleniyor.

Hafta sonu 2 saat olarak uygulanan kurslar 10 hafta sürecek. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi verilecek.

Öğrencilerin kursu başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için kursun türüne bağlı olarak ürün ortaya koymaları, performans sergilemeleri veya benzeri bir kurs çıktısı hazırlamaları gerekecek.