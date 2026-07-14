Haberler

MEB heyeti, Moritanya ile eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmek üzere temaslarda bulundu

MEB heyeti, Moritanya ile eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmek üzere temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta eğitim ve kültür işbirliğini geliştirmek için çeşitli protokollere imza attı, forum ve sergi düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) heyeti, Türkiye ile Moritanya arasında eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta temaslarda bulunarak çeşitli işbirliği protokollerine imza attı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme'nin katıldığı temaslar kapsamında, başkent Nuakşot'ta Türkiye-Moritanya Eğitim ve Kültür Forumu düzenlendi.

Program çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde "Belgelerle Moritanya Sergisi"nin açılışı yapılırken, İslam alimi Muhammed Mahmut İbn Telamid'e ilişkin kitabın tanıtımı ve panel gerçekleştirildi.

Temaslar kapsamında Türkiye'deki üniversiteler, Yunus Emre Enstitüsü ile Moritanyalı kurumlar arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli protokoller imzalandı.

Ayrıca Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı tarafından kabul edilen MEB heyeti, görüşmede yükseköğretim alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Heyet, programın son bölümünde Murabitun Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezuniyet törenine katılarak mezun öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı

Yeni aşkıyla yakayı ele verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor

4 yıllık anlaşma sağlandı: Tam 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu