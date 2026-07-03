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Merkezi sınavla öğrenci almak isteyen okulların sağlaması gereken kriterler düzenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerini yeniden düzenledi. Yeni yönetmelikle okulların akademik başarının yanı sıra proje, sertifika ve uluslararası yarışma başarıları da değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okulları değerlendirecek il komisyonları, incelemelerini Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda yapacak.

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin iş ve işlemler yeniden düzenlendi.

Buna göre, aday okulun, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmasında ve mevcut okulun izleme sürecinde, akademik başarının yanı sıra gerçekleştirilen proje ve program dışı faaliyetler, alınan sertifika, tescil ve belgeler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım ve elde edilen başarılar ile paydaşlarla yürütülen işbirliği çalışmaları değerlendirilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen aday okulların başvuruları, bundan böyle ocak ayında olmak üzere il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak.

Valilik onayıyla il milli eğitim müdürünün görevlendireceği, okulun bağlı bulunduğu birimi temsilen 1 il müdür yardımcısı veya şube müdürü ile 2 eğitim müfettişinden oluşan il değerlendirme komisyonu, aday okulları Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda yer alan ölçütlere göre inceleyerek değerlendirme raporunu oluşturacak.

Takvim yeniden düzenlendi

Yönetmelik değişikliğiyle, merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okulların, başvuru, değerlendirme ve onay aşamalarına ilişkin takvim yeniden belirlendi.

Bu kapsamda il değerlendirme komisyonu, aday okullara ilişkin değerlendirmesini şubat sonuna kadar il teklif komisyonuna sunacak.

Söz konusu okulların il teklif komisyonu tarafından değerlendirilmesinin ardından martın sonuna kadar oluşturulan rapor, Bakanlığın ilgili birimine gönderecek.

Bakanlık tespit komisyonu, aday okullara dair mütalaalarını nisanın sonuna kadar tamamlayacak ve tekliflerini Bakan onayına sunacak. Onaylanan okullar, en geç mayıs sonuna kadar ilgili valiliğe bildirilecek.

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, eş güdüm içerisinde yürütülecek

Ayrıca yapılan değişiklikle, ilgili okulların izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzdaki ölçütler esas alınarak ilgili genel müdürlüğün izleme ve değerlendirme daire başkanlığı koordinesinde, il teklif komisyonuyla eş güdüm içerisinde yürütülecek.

Öte yandan, resmi ortaöğretim okullarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere, talepleri halinde, düzenlenen diplomanın yanında Türkçe ve yabancı dilde düzenlenen Anadolu lisesi diploması da verilebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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