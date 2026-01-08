Haberler

AGS ve ÖABT sınavlarının konu dağılımları açıklandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi konu dağılımlarını açıkladı. ÖABT alanlarına yeni olarak 'Özel Eğitim' eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) konu dağılımları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesindeki duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak AGS'nin konu dağılımları düzenlendi, ÖABT alanlarına "Özel Eğitim" alanı eklendi.

Konu dağılımlarına "osym.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
