MAZLUMDER'den Mülteciler Günü Raporu: Türkiye'nin Göç Politikası Yeniden Ele Alınmalı

MAZLUMDER'den Mülteciler Günü Raporu: Türkiye'nin Göç Politikası Yeniden Ele Alınmalı
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MAZLUMDER, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye'deki sığınmacılar ve göç politikaları hakkında bir rapor sundu. Raporda, sığınmacıların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Göç yönetiminde sivil toplumun katılımının artırılması gerektiği vurgulandı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye'deki sığınmacılar, genel göç politikası ve güncel durum konusunda atılması gereken adımları inceledikleri raporu tanıttı.

Fatih'teki dernek binasında raporla ilgili açıklama yapan Sığınmacı Hakları Platformu Sözcüsü Yıldız Önen, Türkiye'nin göç politikasının, göçün başarılı biçimde yönetilebilmesi ve sorunları çözebilmesi için yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

Önen, bu bağlamda göç ile mültecilik olgusuna rakamların ve istatistiklerin ötesindeki hayatları, uzun yıllardır bölgesel ve küresel krizlerin etkisiyle yerlerinden edilen insanları görecek genişlikte bakmak gerektiğine dikkati çekerek, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle göç ve mültecilerle ilgili genel tabloyu ortaya koymak ve alanda yaşanan başlıca sorunlara işaret ederek topluma ve karar vericilere bilgi vermek amacıyla hazırladığımız raporu sunuyoruz. Sivil toplum örgütlerinin, akademisyen ve hukukçuların katılımıyla hazırlanan bu rapor, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacıların durumlarını ve karşı karşıya oldukları sorunları gözler önüne seriyor." dedi.

Raporun, göç politikalarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koyduğunu dile getiren Önen, şunları söyledi:

"Raporda sığınmacıların karşılaştığı bürokratik engellerden adaletsiz sınır dışı işlemlerine, ailelerin parçalanmasından eğitim hakkının engellenmesine kadar çok sayıda yapısal sorun somut örneklerle belgeleniyor ve çözüm önerileriyle birlikte kamuoyuna sunuluyor. Raporun en önemli vurgularından biri, göç yönetiminde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, avukatlar ve doğrudan sığınmacıların katılımını içeren bütüncül bir yönetim modeline geçilmesinin gerekliliği. Bu kapsamda Göç Danışma Kurulu gibi yapıların işlevselleştirilmesi ve şeffaflık öneriliyor."

Önen, açıklamasında raporda dikkati çekilen bazı konu başlıklarını da paylaştı.

Açıklamada, MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ile avukatlar Gülden Sönmez ve Abdulhalim Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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