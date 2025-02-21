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Maydonoz Döner'e kayyum atandı

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FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 31 ilde operasyon düzenlenen ve 353 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Antalya merkezli operasyonda şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

390 şubeli Maydonoz Döner isimli restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatıldı. 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Zincirin, şubeleri aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) bir süredir şirketi takip ettiği anlaşıldı.

SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

Bu gelişmelerin ardından operasyon düzenlenen ve MASAK denetiminde olan Maydonoz Döner'e mahkeme kararıyla kayyum atandı. Şirketin 6 ortağından Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltına alındı.

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi.

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, "Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı şunları aktardı:

"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıÖmer:

İBB' yede kayyum istiyoruz.

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Haber YorumlarıFA null:

GS nin sponsoru

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıÖmer:

Kasa boşaltıldı, para lazım.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Gsliler ne diyorsunuz bu işe?

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Şu fetönün yolunu gözleyen ne istedi ise verenler hesaba çekilmeden kimse fetöyle mücadeleden bahsetmesin

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Haber YorumlarıAhmet Türk:

telofonda yaşlıları dolandıranlar gibisiniz

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Haber YorumlarıÖmer:

GS' yede kayyum atanmalı.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBülent Bey:

Açılışını da MHP ve AKP İl ve ilçe başkanları yapmıştı. Derhal araştırın diyeceğim ama Fetö ayıklaması siyasetten geçemiyor

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıÖmer:

Kripto fetöcüler fetö adı altında milletin malına çöküyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMengele:

Yakinda Domatesli Döner,e de kayyum atanir

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
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