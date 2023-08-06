Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH, Kudüs için pedalla etkinliği düzenledi

Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 13. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda bisikletli katıldı. Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bisiklete binmenin toplumsal mücadelelere benzeyen bir eylem olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlar, Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybedenlerin kabri başında dua okuduktan sonra Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na pedal çevirdi. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Gazze ve Cenin'deki insani krize dikkat çekerek, Mescidi Aksa için ve Kudüs için yollarda olacaklarını söyledi.

Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13. yılı dolayısıyla "Kudüs için pedalla" etkinliği düzenledi.

Sarayburnu Limanı'ndan başlayan etkinliğe, aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da bulunduğu çok sayıda bisikletli katıldı.

Burada konuşan Turan, toplumsal mücadeleleri bisiklete binmeye benzettiğini ifade ederek, "Eğer pedalı bırakırsanız biterler, yok olurlar. Sizin burada pedal çevirmekteki amacınızın yer yüzündeki başta Kudüs ve Filistin toprakları olmak üzere süregelen zulümlere karşı duruş olduğunu biliyoruz." dedi.

Dünyanın sessizliğine rağmen İsrail'in zulümlerine devam ettiğine işaret eden Turan, "Sessizlik bir anlamda zulmü onaylamaktır. Sessiz kalmayarak zulme karşı duran kardeşlerimize selam olsun." şeklinde konuştu.

"Mescidi Aksa için, Kudüs için yollarda olacağız"

Etkinliğe katılanlar bisikletleriyle Edirnekapı Mezarlığı'na giderek Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerince düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Cevdet Kılıçlar ile Necdet Yıldırım'ın kabri başında dua okudu.

Katılımcılar daha sonra bisikletleriyle Eyüp'teki Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na pedal çevirdi.

Konsolosluk önünde konuşan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, şu an Gazze'de ve Cenin'de çok büyük insani kriz yaşandığını belirterek, "İşgal güçleri burada masum insanları, sivilleri ve kadınları katlediyorlar. Gücümüz yettiğince gemilerimizle, araçlarımızla, motosikletlerimizle ve bisikletlerimizle her seferinde Mescidi Aksa için, Kudüs için yollarda olacağız." dedi.

Türkiye'ye ve Arap coğrafyasına seslenen Songür, Cenin'e ve Gazze'ye acilen yeni bir insani yardım koridoru açılmasını talep etti.

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan da etkinliğin Filistin'le Türkiye arasındaki güçlü ve sıcak ilişkileri gösterdiğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle bu maratonu, bu yaptığınız etkinliği bir gün de Mescidi Aksa'ya doğru yapacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlar daha sonra konsolosluğun girişine karanfil bıraktı.