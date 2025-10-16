Mattia Ahmet Minguzzi'ye Adalet Arayışı: Yasada Değişiklik Talebi

Haber: Duygu Nil ÖZER

(TBMM) - İstanbul'da öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret etti. Ailenin avukatı Ersan Barkın, görüşmelerin ardından açıklamada, 'suça sürüklenen çocuk' kavramına ilişkin yeni bir yasal düzenleme talep ettiklerini ve partilerin de buna destek verdiğini belirtti. Barkın, "Biz bir yargı paketinin içinde de değil müstakilen bir değişiklik yapılması ve bunun oy birliği ile Mattia Ahmet yasası olacak şekilde oy birliğiyle çıkartılmasının önünün açılmasını talep ettik. Bu talebimiz de karşılık buldu" dedi.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bulunan bir pazarına kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 2 çocuk tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Adalet arayışını sürdüren anne Yasemin Minguzzi, bugün TBMM'ye gelerek AK Parti, CHP, İYİ Parti, Yeni Yol ve MHP'nin grup başkanvekilleri ile görüştü.

Görüşmeye davanın avukakatı Ersan Barkın ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesi de eşlik etti. Yasemin Akıncılar Minguzzi, ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüştü. Sonrasında ziyaret İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile devam etti. İYİ Parti'nin ardından Minguzzi ailesi AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Yeni Yol Grubu'nda Mustafa Kaya ile görüştü.

"Artık çocuklar endişeyle dışarı çıkıyorlar"

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Yasemin Minguzzi şunları söyledi:

"İstabul'dan Ankara'ya sesimizi duyurmaya geldik. Sadece Ahmet'in değil bütün mağdur ailelerin sesi olduk. Çok büyük bir mücadele verdik bu zamana kadar. Umarım sesimizi duyarlar, 21 Ekim'de de zaten son duruşma var. Herkesi davet ediyorum. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. İnşallah iyi bir kararlar bir sonuç alacağız. Sokak çetelerinin ortadan kalkması çok önemli. Çocuklarımızın parkta oyun oynayabilmeleri, bir basketbol sahasında oyun oynayabilmeleri çok önemli. Artık çocuklar endişeyle dışarı çıkıyorlar. Bütün Türkiye Ahmet'e çok üzüldü, milyonlarca mesaj, dua geldi. Bizim yanımızda oldular, sonsuz teşekkürler."

"Belli suçlarda çocukların da yetişkinler gibi yargılanması talebi var"

Avukat Ersan Barkın ise şunları söyledi:

"Bu vaka bir davanın konusu ama aynı zamanda aşka bir toplumsal dava ve vaka. Bu dava Türkiye'de çocuk suçluluğun önüne geçilebilemesi sadece mevzuat eksikliğinden kaynaklı cezasızlık ve infaz edilmezlik algısı yaratan bu vakanın önüne geçilmesinin yolu TCK'nın 31. maddesinde sadece kategorik olarak bir suç işleyenin hem de kasten öldürme gibi canice bir eylemi gerçekleştirenlerin yetişkinlere göre çok daha az ceza almasına neden olan bu kanun hükmünün değiştirilmesi. Bugün TBMM'de bulunma sebebimiz yeni yasama yılında TBMM'de 11. yargı paketi ya da müstakil bir yargı düzenlemesiyle belli suçlar bakımından çocukların da yetişkinler gibi yargılanmasının önünü açacak bir yasal düzenleme beklentisi var. Bugün TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle bu görüşmeyi gerçekleştirdik. İktidar partisinin, iktidar ortağının, muhalefet partilerinin tamamının TCK 31. maddede yapılacak olan değişikliğe destek verdiklerini bizimle paylaştılar. Biz bir yargı paketinin içinde de değil müstakilen bir değişiklik yapılması ve bunun oy birliği ile Mattia Ahmet yasası olacak şekilde oy birliğiyle çıkartılmasının önünün açılmasını talep ettik. Bu talebimiz de karşılık buldu."

"Bunların topluma kazandırılması kolay bir şey değil"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, görüşmede ailenin acısını paylaştığını belirterek şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir tablo olmaz. Ne yaptığını, ne yapmadığını bilebilecek, bunların ayırdında olabilecek karakterde olan kişi artık çocuk yaşından çıkmıştır. Türkiye bu ağır suç cenderesinin içersinde ve bunlar büyüyecekler. Bunların topluma kazandırılması kolay bir şey değil. Bir insanlık mücadelesi veriyorsunuz ve bu mücadeleyi verirken de hepimize örnek oluyorsunuz. Hepimizin sizin yanında olması şart. Bir siyasetçi olarak partim adına söz veriyorum vereceğiniz her türlü hukuk mücadelesinde yanınızda olacağız."