Mattia Ahmet Minguzzi mezarı başında anıldı

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının yıl dönümünde kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda, Minguzzi için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Anma programına, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi ile evlatlarını kaybetmiş başka aileler ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Yasemin Minguzzi, geçen sene bugün oğlunun yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Bu acı geçmiyor, hiç dinmiyor. Burada evladını kaybeden başka anneler ve aileler de var. Her hafta, her gün tatsız olaylar yaşıyoruz. Bunlara artık dur demenin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bahadır ise Mattia Ahmet Minguzzi'yi ve ailesini yakından tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ahmet Mattia Bahçelievler'de yaşıyordu, ailesiyle tanışıyorduk. Onun acısı çok tazeyken, bu kez başka bir gencimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Tüm gençlerimize sesleniyorum, lütfen evinize vaktinde gidin, arkadaş çevrenizi doğru seçin. Okulunuzla, sporla, sanatla ilgilenin. Sokaklarda, köşe başlarında zaman geçirmeyin. Ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarıyla yakından ilgilensinler, sağlıklı bir diyalog kursunlar. Bu sorunların çözümü sadece kanunlarla olmaz, eğitim ailede başlar. Yüreğimiz kan ağlıyor, pırlanta gibi evlatlarımızı kaybediyoruz."

Anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.