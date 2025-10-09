Haberler

MATSO'dan Öğrencilere Eğitim Desteği

MATSO'dan Öğrencilere Eğitim Desteği
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle öğrencilere eğitim desteğinde bulundu. MATSO Başkanı Güngör, eğitime yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu belirtti.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcısı Ali Özen ile Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz'ü ziyaret ederek eğitim destek çeklerini teslim etti.

Güngör, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kalkınmanın temelinde eğitimli insan gücünün bulunduğunu vurgulayan Güngör, "MATSO olarak dün olduğu gibi bugün de eğitime katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

MATSO, bugüne kadar Manavgat'a bir fakülte, bir lise, bir anaokulu kazandırırken, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle yürütülen "Geleceğin İş Gücü Projesi" ile gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
