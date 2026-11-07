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Mathieu Lefevre, Bregeon'un doğum izninde hükümet sözcülüğünü geçici yürütecek

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon'un doğum izni süresince hükümet sözcülüğü görevini geçici olarak Mathieu Lefevre üstlenecek. Bregeon'un izinli olduğu dönemde Maliye Bakanı Roland Lescure, mevcut göreviyle Enerji Bakanlığı görevini de yürütecek.

Fransa'da hükümet sözcülüğü görevini geçici olarak Mathieu Lefevre'in üstleneceği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümette bazı görev değişikliklerine gidildi.

Fransa Hükümet Sözcüsü ve Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maud Bregeon'un doğum izni süresince hükümet sözcülüğü görevine, geçici olarak Ekolojik Geçişten Sorumlu Bakan Yardımcısı Mathieu Lefevre getirildi.

Bregeon'un izinli olduğu dönemde Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, mevcut göreviyle Enerji Bakanlığı görevini de üstlenecek.

Öte yandan, eski Fransız milletvekili Arnaud Viala, Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Bregeon, Ekim 2025'ten bu yana hükümet sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA
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