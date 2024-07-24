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Massive Attack İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

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Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, İstanbul'da BKM ve Pozitif işbirliği ile Bonus Parkorman'da konser verdi. Konserde grup üyeleri ve konuk müzisyenler birbirinden sevilen parçalarını seslendirdi. Ayrıca sahnede dünya gündemine dair mesajlar da verildi.

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

BKM ve Pozitif işbirliği ile Bonus Parkorman'da konser veren grup, sahnesinde müzisyen Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller ve Horace Andy'i ağırladı.

Açılışı "Risingson" parçasıyla yapan topluluk konserde, "Girl I Love You", "Black Milk", "Take It There", "Gone", "Minipoppa", "Voodoo in My Blood", "Song to the Siren", "Inertia Creeps", "Rockwrok", "Angel", "Safe From Harm", "Unfinished Sympathy", "Karmacoma" ve, "Teardrop"un arasında olduğu sevilen parçalarını dinleyicilerle seslendirdi.

Bu arada grup üyesi Daddy G'nin (Grant Marshall) sahneye Filistin kefiyesi takarak çıkması dikkati çekti.

Şarkılarıyla müzik listelerinde önemli sıralarda yer alan ve sahneden gündeme dair mesajlar vermesiyle de bilinen Massive Attack, bu konserde de geleneği bozmadı.

Sahnede kurulan dev ekrandan konser boyunca yazılı olarak dünya gündemindeki başlıklar verildi.

Ekrana, Kovid-19 salgınının küreselde bir deney olduğu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayladığı Gazze konusunda "derhal ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını" bildiren karar, geçmişten bugüne ana vatanlarından kovulan ve mültecilere dönüştürülen vatandaşların rakamsal olarak boyutu, sökülen, yok edilen ve yakılan ağaçların miktarı, Filistin'de yaşanan zulmün rakamsal sonuçları, nüfusu azaltmak için yapılan girişimler, politikayı ve medyayı kontrol eden güçler gibi birçok küresel meseleye ilişkin konu ve başlıklar yansıtıldı.

Sahnede görsel şovlar da gerçekleştiren topluluğa müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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