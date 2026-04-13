Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Adana’da bir zincir markette nane ve maydanozun demet fiyatının 1 liraya düşürülmesi izdihama neden oldu. Ucuz üründen almak isteyen vatandaşlar markete akın ederken, raflar kısa sürede boşaldı. Yoğunluk sırasında müşteriler arasında itişmeler yaşandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, görüntüler ekonomik koşullar ve tüketici davranışları üzerine tartışma başlattı.

  • Adana'da bir zincir markette nane ve maydanozun demet fiyatı 1 liraya düşürüldü.
  • Normalde 25-30 lira arasında satılan maydanozun fiyatı 1 liraya indirildi.
  • Kampanya nedeniyle markette yoğunluk oluştu ve raflar kısa sürede boşaldı.

1 LİRALIK ÜRÜNE YOĞUN İLGİ

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan markette düzenlenen kampanyada, normalde 25-30 lira arasında satılan maydanozun 1 liraya düşmesi büyük ilgi gördü. Kısa sürede markete akın eden vatandaşlar ürünlere ulaşabilmek için birbirleriyle yarıştı.

MARKETTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Görüntülerde vatandaşların ürünleri almak için adeta mücadele ettiği görülürken, market çalışanları da talebi karşılamak için yoğun çaba harcadı. Kısa sürede rafların boşaldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar sosyal medyada “şok kampanya” notuyla paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar hem ekonomik koşullara hem de yaşanan yoğunluğa dikkat çeken yorumlar yaptı.

TARTIŞMA YARATTI

Bazı kullanıcılar izdihamı eleştirirken, bazıları ise yaşanan durumu ekonomik şartlarla ilişkilendirdi. Görüntüler, kısa sürede farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Manzarayı birilerinin görmesi lazim

Haber YorumlarıGenco:

Bu manzaraya sebep olanlar biziz biz … Boykot etme diye bir eylem olmadığı sürece biz daha çok eziliriz çookk ….

Haber YorumlarıGenco:

İyimiş … 200 TL’den aldıkları patlacan karnıyarığın iç harcına 1 TL’ye inmiş maydanozu ucuz kullanmış olacaklar. Yanına 70 TL’den alınan hıyara da 1 TL’ye inmiş naneli cacık. Mis…

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

