Trump'ın abluka kararı sonrası Çin'den itidal çağrısı
Çin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası tehdidi sonrası taraflara “sakin olun” çağrısı yaptı. Pekin, boğazın açık ve güvenli kalmasının küresel enerji arzı için kritik olduğunu vurguladı. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla bölgedeki risk artarken, Çin enerji güvenliği için tüm taraflarla iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na deniz ablukası tehdidi sonrası Çin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Pekin yönetimi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgedeki gerilimin düşürülmesini istedi.
“ENERJİ GÜVENLİĞİ ORTAK ÇIKAR”
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın güvenli, istikrarlı ve açık kalmasının uluslararası toplumun ortak çıkarı olduğunu vurguladı. Jiakun, “Tüm taraflara sakin olmaları ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.
ABD’NİN ABLUKA PLANI GERİLİMİ TIRMANDIRDI
ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurması, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemileri hedef alabileceğini belirtirken, İran bu adımı “ateşkes ihlali” olarak değerlendireceğini açıkladı.
KÜRESEL ENERJİ HATTI TEHLİKEDE
Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si taşınıyor. Olası bir çatışma veya abluka, enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilecek riskler barındırıyor.
ÇİN DEVREYE GİRMEYE HAZIR
Pekin yönetimi, enerji arz güvenliğinin korunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu duyurdu. Çin’in bu çağrısı, küresel aktörlerin krizin daha fazla büyümesini istemediği şeklinde yorumlandı.
GERİLİM SÜRÜYOR
ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taraflar karşılıklı sert açıklamalar yaparken, bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekiyor.