Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Arda Turan’ın yönettiği Shakhtar’ın LNZ Cherkasy ile oynadığı maçta hava saldırısı alarmı verilince ikinci yarı başlatılamadı ve karşılaşma güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Hava saldırısı alarmı nedeniyle duran maç, tehlikenin geçmesiyle birlikte yeniden başlatılarak kaldığı yerden oynanmaya devam etti.

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk’in Ukrayna Premier Ligi’nde LNZ Cherkasy ile oynadığı karşılaşma, hava saldırısı alarmı nedeniyle yarıda kalırken, alarmın sona ermesinin ardından mücadele yeniden başladı.

İLK YARI GOLLÜ GEÇTİ

Ligin 23. haftasında oynanan kritik mücadelede Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen ilk yarı 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

ALARM NEDENİYLE MAÇ DURDU

İkinci yarının başlaması beklenirken Ukrayna genelinde olası hava saldırısı ihtimali nedeniyle alarm verildi. Güvenlik protokolleri gereği futbolcular ve teknik ekipler sahadan ayrılırken karşılaşma geçici olarak durduruldu.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Verilen aranın ardından hava saldırısı alarmının sona ermesiyle birlikte takımlar yeniden sahaya çıktı. LNZ Cherkasy - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının ikinci yarısı kaldığı yerden devam etti.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE FUTBOL

Ukrayna’da devam eden savaş ortamı, spor karşılaşmalarını da etkilemeyi sürdürüyor. Yaşanan bu gelişme, futbolun zorlu koşullar altında oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
tamer durmaz:

Gs nin başına bu gelecek yolunu yapmaya başladılar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

