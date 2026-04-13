Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia
24 yaşındaki Rümeysa Eda Dağlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak, kısa sürede güven duyduğu bir kişi tarafından yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldığını öne sürdü. Genç kadının anlattıkları dikkat çekti.
- Rümeysa Eda Dağlar, tanıştıktan bir hafta sonra duygusal bir ilişki yaşadığı kişiye güvenerek yaklaşık 1 milyon TL para verdiğini öne sürdü.
- Rümeysa Eda Dağlar, kendisini 'Güney' olarak tanıtan kişinin gerçek adının Sinan olduğunu ve yaşını 25 yerine 29 olarak yanlış söylediğini belirtti.
- Sinan, Rümeysa Eda Dağlar'ın iddialarını reddederek ona 100 bin TL gönderdiğini ve başka bir nişanlısı olduğunu öne sürdü.
İş aradığı dönemde bir mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle kısa sürede yakınlaştığını belirten Rümeysa Eda Dağlar, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı. Tanıştıktan sadece bir hafta sonra duygusal bir ilişki yaşadıklarını ifade eden genç kadın, güvenerek büyük miktarda para verdiğini söyledi.
“EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI”
Dağlar, “Güney” ismiyle tanıdığı kişinin daha sonra gerçek adının “Sinan” olduğunu öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Tanıştıktan bir hafta sonra benden hoşlandığını söyledi. Gecenin bir yarısı sırf beni görmek için kapıma geliyordu. Mavi gözleri vardı, hep o gözlerle beni kandırdı. Bana evlilik ve ilişki vaat etti. Ona güvenerek kredi çekip para verdim.”
Toplamda yaklaşık 1 milyon TL verdiğini öne süren genç kadın, karşı tarafın parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti.
“ADINI VE YAŞINI YALAN SÖYLEDİ”
Rümeysa Eda Dağlar, söz konusu kişinin kendisini farklı bir isimle tanıttığını ve yaşıyla ilgili de doğru bilgi vermediğini dile getirdi. 25 yaşında olduğunu söyleyen kişinin aslında 29 yaşında olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.
CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Programa telefonla bağlanan Sinan isimli kişi ise iddiaları reddetti. Rümeysa’nın başka bir nişanlısı olduğunu öne süren Sinan, genç kadına 100 bin TL gönderdiğini iddia etti.
İki tarafın karşılıklı suçlamalarıyla büyüyen olay, canlı yayında dikkat çeken bir tartışmaya sahne oldu.