Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

ABD ile İran arasında yürütülen ancak sonuçsuz kalan müzakerelerin ardında Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi.

Kremlin yaptığı açıklamada, "Gelecekte yapılacak bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almaya hazırız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yapılan temaslarda dile getirildiğini belirtti.

"TEKLİF HALA GEÇERLİ"

Peskov, “Bu öneri hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde Sayın Putin tarafından ifade edildi. Teklif hâlâ geçerliliğini koruyor ancak henüz hayata geçirilmiş değil” dedi.

Teklifin, İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası endişeleri azaltmaya yönelik olası bir anlaşmanın parçası olabileceği değerlendiriliyor.

ABD'NİN İRAN'DAN TALEBİ: 20 YIL DURDURUN

Öte yandan İsrail basınındaki haberlerde, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için yapılan müzakerelerde ABD'nin, dondurulmuş fonların belirli bir kısmını serbest bırakmayı ve saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Buna karşılık Washington yönetiminin, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği, ayrıca zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir vergi ödemeksizin serbest seyrüsefer hakkı tanınmasını talep ettiği ifade edildi.

Haberlerde, İran tarafının, "Tahran’dan gelen talimatların aksine" nükleer meseleyi görüştüğü ancak taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının büyük boyutlarda olduğu kaydedildi.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurdu. Vance, taraflar arasında uzun süren temaslara rağmen uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

Vance açıklamasında, “21 saattir bu konu üzerinde çalışıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu olumlu bir gelişme. Ancak bir anlaşmaya varamamış olmamız olumsuz tarafı. Bu durumun İran için daha büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN ABD’YE ‘AŞIRI TALEP’ SUÇLAMASI

İran basınında yer alan haberlerde ise İslamabad’daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının nedeni olarak ABD’nin talepleri gösterildi. Haberlere göre Tahran yönetimi, Washington’un müzakerelerde “aşırı taleplerde bulunduğunu” savundu.

YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

Rusya’nın uranyum konusundaki teklifi, taraflar arasında yeni bir müzakere zemini oluşup oluşmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.