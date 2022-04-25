Maskeyi çıkarıp tek tek esnafla tokalaşan Bakan Koca'dan umutlandıran sözler: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından bir ziyaret de Adıyaman'a gerçekleştirdi. Bölgedeki esnafı ziyaret edip sokakları dolaşan Koca, ziyaretleri sırasında maske takmadı. Her programında koronavirüs önlemlerine oldukça dikkat eden Koca'nın maskeyi çıkarması ve esnafla tokalaşması dikkat çekti.

"BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"

Kısıtlamanın çok yoğun olmadığı ama kişisel tedbirlerin gözardı edilemeyeceği bir döneme girdiğimizi belirten Koca, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz. Artık kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOKALAŞMAYA BAŞLADIM"

Koca, salgın sürecinde en çok neyi özlediğini ise şu sözlerle yanıtladı: "Vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Bu normali yaşamak önemli değil mi? Maskesiz, mesafesiz... Bu normalliği yaşamak önemli duygu değil mi? Ben bugünden itibaren esnafımızla tokalaşarak bunu uygulamaya başladım. Eski günlerimize dönüyoruz. Bugünden itibaren vatandaşlarımızla, esnafla tokalaşmaya başladım." diye konuştu.

Koca, Bilim Kurulu toplantısında maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını hatırlattı, okullarda maske konusu da dahil olmak üzere pek çok konuyu değerlendireceklerini ifade etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANINI YARALAMAK ÇOK DAHA AĞIR BİR SUÇ OLACAK"

Haber 7'nin aktardığına göre Koca buradaki konuşmasında, sağlık çalışanını kasten yaralama suçunun katalog suçları kapsamına alındığını belirterek, "Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Suçun, katalog suçları kapsamına alınması, tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek. Zihninizde canlansın diye örnek vereyim: Sağlık çalışanını yaralama suçu; kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor" dedi.