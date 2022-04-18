Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kararın çıkacağı Bilim Kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak - Haberler

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kararın çıkacağı Bilim Kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En önemli toplantımız olacak" diyerek duyurduğu ve maske zorunluluğunun tamamen ortadan kaldırılması gibi birçok önemli kararın alınacağı Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, milyonların gözünü çevirdiği toplantının çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, geçtiğimiz haftalarda "En önemli toplantımız olacak" diyerek duyurduğu ve maske kuralının da ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısının çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Koca, milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantı için şu ifadeleri kullandı; "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır"

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı" diyen Koca, "20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ilacımız var. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin grip benzeri devreye gireceği dönemde oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda." dedi.

Koca, yerli insülin üretimiyle ilgili soruyu, "Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarında destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kararın çıkacağı Bilim Kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

ismail bey :

Milletin yarısı maskeye para vermiyor zaten. ya devlet dairesindeki hısım, akraba, komşu getiriyor yada firmalar çalışana verip, vergiden düşüyor. yani devlete zarardan başka bir anlamı kalmadı..

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Hakan :

Sadece otobüste ve kasada geçiyor. Otobüse de binen var binmeyen var. Fazla manidar bir kural değildi şimdi büsbütün anlamsız.

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oturan:

şaçma sapan maskeyi kaldırın lütfen. ciğerlerimzi tahrip ediyor. maskeyi hergün değitirmeseniz faydası değil zararı olur. insanlarımız 1 haftalık maske takyor kirden renk değişmiş oluyor.

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