Dün, bir araç içerisinde cesedi bulunan ve bir süre önce avukatla kavgasının ardından 'Maseratili Polis' olarak tanınan Polis Memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi toprağa verildi. Üçgül için bugün Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilerin görüntü alması engellendi ve gazeteciler saldırıya uğradı.

'Maseratili Polis' toprağa verildi, cenazede gazeteciye saldırı

MUĞLA - Dün, bir araç içerisinde cesedi bulunan ve bir süre önce avukatla kavgasının ardından 'Maseratili Polis' olarak tanınan Polis Memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi toprağa verildi. Üçgül için bugün Muğla'nın

Ortaca ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilerin görüntü alması engellendi ve gazeteciler saldırıya uğradı.

11 Temmuz Salı günü Ortaca'nın Kargıcak Koyu yolu üzerinde aracının içerisinde ölü vaziyette bulunan ve kamuoyunca 'Maseratili Polis' diye bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül Ortaca'da toprağa verildi.

İntihar ettiği üzerinde durulan Hüseyin Tayfun Üçgül için öğle namazına müteakip Ortaca Merkez Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Üçgül'ün mesai arkadaşlarının yanı sıra, aile fertleri ile yakınları katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Gökbel Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada cenaze esnasında gazetecilere de saldırı meydana geldi. Cenazeyi görüntülemek isteyen gazetecilere Üçgül'ün yakınları tarafından saldırıldı.

Tören sırasında Ortaca'da Batı Haber Gazetesi ve internet sitesinin imtiyaz sahibi Ayşe Sönmez de görüntü aldığı sırada bir kadının saldırısına uğradı. Çekim yaptığı esnada fiziki saldırıya uğrayan Sönmez'in çekim yaptığı telefon bir kadın tarafından elinden gasp edildi. Gazeteci Ayşe Sönmez, olaydan sonra Ortaca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.