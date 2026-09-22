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MASAK analiziyle Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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MASAK analiziyle Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. MASAK analizleriyle belirlenen 9 şüphelinin işlem hacminin yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liraya ulaştığı tespit edilirken, firari 2 şüpheli aranıyor.

EDİRNE'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarının 274 milyon 744 bin 961 lira hacme ulaştığı belirlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) analizleri sonucunda yasa dışı bahis suçundan yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira işlem hacmine ulaşan 9 şüpheli belirlendi. Harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Firari 2 şüpheli aranırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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