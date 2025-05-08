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Martıların İnci Kefali Nöbeti Başladı

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Van Gölü'nde üreme döneminde göç eden inci kefali balıkları, martıların av peşinde olduğu görsel bir şölen sunuyor. Her yıl gerçekleşen bu doğal olayda martılar, suyun tersine yüzerek göç eden balıkları avlamak için adeta nöbet tutuyor.

Martıların inci kefali 'nöbeti'

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali balığını avlamak için martılar adeta nöbet tutuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, göç eden balıkları avlamak için adeta nöbet tutuyor. Av yasağı döneminde kaçak avcılıkla birlikte martılar da inci kefalinin doğal düşmanları arasında yer alıyor. Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı ve Balık Bendinde suyun akışının tersine yüzen balıklar, martıların hazır yemi haline geliyor. Av yasağında avlanmanın sadece martılar için serbest olduğu akarsularda aynı zamanda görsel şölen de oluşuyor.

Martıların gökyüzünde süzülerek av peşinde olduğu bu anlar, aynı zamanda göçün oluşturduğu görsel şölenle birleşiyor. Hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler bu eşsiz doğa olayını izleyip kayıt altına alıyor.

Tekirdağ'dan Van'a bu göç yolculuğunu izlemeye geldiklerini söyleyen Harun Demir isimli vatandaş, "Tekirdağ'dan Van'a geldik. Balık göçünü izlemek için geldik. Gayet güzel bir yer. Çok beğendim. Bir an önce herkes gelip burayı görmelidir. Biz çok beğendik, sizleri de bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Güncel
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