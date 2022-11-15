Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti: Kellemi ortaya koydum

Elektrikli scooter şirketi Martı'nın "TAG - Tek Araçla Gidelim" platformunu duyurmasının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bu uygulamayı "korsanlık" olarak niteleyerek yasal işlem başlatmıştı. Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia ederek "Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan" dedi.

Elektrikli scooter şirketi Martı, geçtiğimiz aylarda kullanıcılarının aracındaki boş koltukları aynı yöne gitmekte oldukları kişilerle paylaşabilmesine imkan kılan "TAG - Tek Araçla Gidelim" platformunu duyurmuştu.

YASAL İŞLEM BAŞLATTILAR

Ancak uygulamayı "korsanlık" olarak niteleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Martı uygulaması hakkında yasal işlemler başlattı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) başkanı Eyüp Aksu da Facebook hesabından da aynı cümleleri kullanarak yargıya gittiklerini söyledi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Gelişmelerin ardından Bunun üzerine Martı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem, bu ay içinde açtığı Twitter hesabından bir video yayınlayarak Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.

Paylaştığı videoda Öktem, şunları söyledi;

"Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu'ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye'deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Ki o şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak.

"SEN KİMSENİN AİLESİNİ TEHDİT EDEMEZSİN"

Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS'yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.

"SANA KALSA İNSANLAR EŞİ DOSTUYLA ARABAYA BİNMESİN"

Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurtdışında var hatta ABD'de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şerite geçebilirsin.

"SEN ADALETİN ÜSTÜNDE DEĞİLSİN"

Bir de Twitter'dan veya kulağıma geliyor, 'Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız' gibi imalarlar insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma.

"KELLEMİ ORTAYA KOYDUM, HODRİ MEYDAN"

Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada yedi gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan."