Marsilya'dan Beytüllahim'e Kardeş Şehir Kararı

Güncelleme:
Fransa'nın Marsilya Belediyesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti ile kardeş şehir olma kararı alarak, Filistinlilere destek mesajı verdi.

Fransa'da Marsilya Belediyesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti ile kardeş şehir olma kararı verdi.

Yerel medyanın Marsilya Belediyesinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, Filistinlilerle "güçlü bir dayanışma ve kardeşlik" mesajı vermek için Marsilya, Beytüllahim kentiyle kardeş şehir ilan edildi.

Bu kararla iki şehir arasında diyaloğun ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fransa bugün yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansında Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanırken, ülkede çok sayıda belediye, İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
