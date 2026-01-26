Haberler

Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde saatte 58 kilometre hızla esen fırtınamsı rüzgar nedeniyle yüksek dalgalar oluştu, bazı işletmelere su ulaştı ve yelkenliler karaya sürüklendi.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 58 kilometreyi buldu.

Keşişleme esen fırtınamsı rüzgarda yüksek dalgalar oluştu. Marmaris Yat Limanı'nda dalgaların getirdiği sular işletmelere kadar ulaştı.

İçmeler ve Adaköy Mahallesi'nde iki yelkenli kıyıya sürüklenerek karada yan yattı.

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara elektrik dağıtım şirketi Aydem ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum

Deniz ulaşımı aksayan ilçede balıkçılar denize açılamadı.

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki bazı işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
