Marmaris Belediye Başkanı'ndan yangının vahametini gösteren sözler: Zor bir gece bizi bekliyor - Haberler

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Marmaris Belediye Başkanı'ndan yangının vahametini gösteren sözler: Zor bir gece bizi bekliyor

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, durumun vahametini de ortaya koydu. Oktay, "Yüreğimiz yanmaya devam ediyor, yangın kontrol altına alınmış değil. Karadan müdahalenin zorlaşmasına rağmen söndürme ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Hedefimiz en azından hava aydınlanana kadar alevlerin büyümesini engellemek. Zor bir gece daha bizi bekliyor" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan başlattığı mücadele, karanlığın çökmesiyle karadan devam ediyor. Alana çevre illerden de takviye ekipler çağrılırken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yangınla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı.

"ZOR BİR GECE BİZİ BEKLİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oktay, "Yüreğimiz yanmaya devam ediyor, yangın kontrol altına alınmış değil. Karadan müdahalenin zorlaşmasına rağmen söndürme ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Hedefimiz en azından hava aydınlanana kadar alevlerin büyümesini engellemek. Zor bir gece daha bizi bekliyor." dedi.

Marmaris'teki yangınla ilgili Belediye Başkanı durumun vahametini ortaya koydu: Zor bir gece bizi bekliyor

"EN BÜYÜK OLUMSUZLUĞUMUZ RÜZGAR"

Yangının ardından bölgede yaptığı açıklamalarda "En büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması" diyen Oktay "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişmeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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