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15 Temmuz'un izleri 10 yıldır aynı: Marmaris'teki o otel odaları hala o geceki gibi

15 Temmuz'un izleri 10 yıldır aynı: Marmaris'teki o otel odaları hala o geceki gibi
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Marmaris'teki 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'cü askerlerce basılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi ve şehit polis Mehmet Çetin'in kaldığı oda, o geceki kurşun ve bomba izleriyle korunuyor; müşterilere kapatılan odalarda mermi delikleri tek tek numaralandırılmış durumda.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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