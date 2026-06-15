Haberler

Marmaris'te gönüllüler koyda çevre temizliği yaptı

Marmaris'te gönüllüler koyda çevre temizliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri ve doğa gönüllüleri, turistlerin uğrak noktası Balıkaşıran Koyu'nda çevre temizliği yaparak 42 torba atık topladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye ekipleri ve doğa gönüllülerince turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Balıkaşıran Koyu'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Doğa Gönüllüleri grubu üyeleri, Balıkaşıran Koyu'nda bir araya gelerek çevreye bırakılan atıkları topladı.

Kıyı şeridi ve iç kesimlerdeki ormanlık alanlarda yürütülen faaliyet kapsamında, belediye personeli ve gönüllüler tonlarca atığı ayrıştırarak torbalara doldurdu. Gün boyu süren etkinlik neticesinde, plastik, cam ve metal atıklardan oluşan 42 çöp torbası atık kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm ve imha merkezlerine taşındı.

Belediye ekiplerinin, ilçedeki tescilli koylar ve koruma altındaki doğal alanlarda çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarını yaz sezonu boyunca sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

EGM düğmeye bastı! Binlerce polisi ilgilendiren değişiklik
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi