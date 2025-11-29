Haberler

Marmaris'te Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Yelkenli Tekneleri Karaya Vurdu

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli teknelerin tonozdan koparak karaya vurmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında meydana gelen olayda, ağaçlar devrildi ve bazı araçlarda hasar oluştu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgarla birlikte bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için dün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te, sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Etkisini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu. Teknelerde hasar oluştuğu belirtildi. Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken; ekipler, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
