Marmaris'te orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik çalışması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınları riskini azaltmak amacıyla yol kenarlarında kuru ot ve yanıcı maddeler temizleniyor. Orman İşletme Müdürlüğü, yangın sezonu öncesi çalışmalara hız verdi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yangın sezonu öncesinde sahadaki çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında, özellikle yol kenarlarında yangının yayılmasını kolaylaştırabilecek kuru ot, çalı ve dallar temizleniyor.

Ekipler, trafik güvenliğini artırmak için sürücülerin görüşünü engelleyen dalları budarken, toplanan atıkları ise nemli hava şartlarında, tüm güvenlik önlemlerini alarak kontrollü şekilde yakarak imha ediyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, vatandaşların çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalarını ve yangın riskini artırabilecek maddeleri doğaya bırakmamalarını istedi.

Açıklamada, orman varlığını korumaya yönelik temizlik ve önlem çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
