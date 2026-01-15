Muğla'da 2023 yılında mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2023 yılının son günlerinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için AFAD, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 kişilik ekip arama çalışmasına devam ediyor.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Balan Dağı'ndaki arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekiplerle yakından ilgilenen Kaya, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, çalışmaların koordinasyon ve hassasiyet içinde sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

Mantar toplamak için 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.