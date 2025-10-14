Marmaris'te Kamu Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Kamu Hizmetlerinin Genel İşleyişi ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, Albatros Marina'da gerçekleştirilen, toplantıya belediye başkanı ve kamu kurum temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, kurumlar arası işbirliği, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

İlçedeki göçmen nüfusuna yönelik güncel durum, yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Kaymakam Kaya, toplantılarda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, katılımcılara teşekkür etti.