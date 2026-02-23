Muğla'da belediye otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Marmaris ilçesinde bir belediye otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Yolcunun sağlık durumu iyi durumda.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Marmaris-İçmeler hattında çalışan otobüse binen kadın yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.
Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kişiye yardım etmeye çalıştı.
Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Gönen, ulaşım daire başkanlığıyla iletişim kurduktan sonra güzergahını değiştirerek yolcuyu Özel Ahu Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.