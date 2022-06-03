Marmaris'te kadınların el emeği, kooperatifle turizme ekonomik değer kazandıracak - Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, SS Marmaris Bayır Köyü Güçlü ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi kuruldu.

Muğla Valiliği ve Opet A.Ş. iş birliğinde Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) desteğiyle yangında hasar gören Bayır Mahallesi'nde yapılan restorasyon çalışması sonrası 11 girişimci kadın da kooperatif çalışmasını tamamladı.

MTO toplantı salonunda kooperatifin kuruluş toplantısı gerçekleştirildi.

Kuruluş toplantısına MTO Meclis Başkanı ve Muğla KGK Üyesi Nurgül Candan, Muğla KGK Üyesi Ayşe Nurdan Aras, MSKÜ öğretim görevlisi ve Muğla Odaları ve Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Serkan Dirlik, Prof. Dr. Selçuk Aktürk ve akademik danışmanlar, Muğla İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile kadın kooperatif üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan MTO Meclis Başkanı Nurgül Candan, herkesi derinden sarsan büyük yangın afetinin ardından Bayır Mahallesi'nin kadınların el emekleriyle küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Bayır Mahallesi'nin küllerinden doğarak turizme kazandırıldığını belirten Candan, "Örnek Köy Projesi ile rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla mahallelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek oldular. Bu anlamda OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB KAGİK İcra Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bayır bir anlamda küllerinden yeniden doğdu. Kurulan kooperatifimiz sayesinde de kısa zamanda Bayır köyü turizmde marka haline gelecektir." dedi.

Kooperatifin yaptığı el emeği ürünler, marka haline getirilerek turizme ekonomik değer kazandıracak.