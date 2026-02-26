Marmaris'te fırtınanın sahile sürüklediği atıkları gençler topladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahil temizliği etkinliğinde, fırtınanın kıyıya sürüklediği atıklar gönüllü gençler tarafından toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde il genelinde başlatılan çevre etkinlikleri kapsamında, Adaköy Mahallesi Yalancı Boğaz mevkisinde kıyı temizliği gerçekleştirildi. Sosyal Gençlik Masası (SOGEM), Muğla Gençlik Meclisi ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen çalışmaya çok sayıda genç gönüllü katıldı.

Son dönemde bölgede etkili olan fırtınalar nedeniyle denizden karaya vuran atıklar, belediye ekipleri ve gençlerin çalışmasıyla tek tek toplandı. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, toplanan çöpler türlerine göre tasnif edildi.

Yapılan ayrıştırma işleminin ardından toplanan atıkların yüzde 80'inin plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu belirlendi. Toplanan malzemeler, geri dönüşüm sürecine dahil edilmek üzere Marmaris Belediyesi Atık Toplama Merkezi'ne gönderildi.