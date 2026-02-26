Haberler

Marmaris'te fırtınanın sahile sürüklediği atıkları gençler topladı

Marmaris'te fırtınanın sahile sürüklediği atıkları gençler topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahil temizliği etkinliğinde, fırtınanın kıyıya sürüklediği atıklar gönüllü gençler tarafından toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahil temizliği etkinliğinde, fırtınanın kıyıya sürüklediği atıklar gönüllü gençler tarafından toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde il genelinde başlatılan çevre etkinlikleri kapsamında, Adaköy Mahallesi Yalancı Boğaz mevkisinde kıyı temizliği gerçekleştirildi. Sosyal Gençlik Masası (SOGEM), Muğla Gençlik Meclisi ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen çalışmaya çok sayıda genç gönüllü katıldı.

Son dönemde bölgede etkili olan fırtınalar nedeniyle denizden karaya vuran atıklar, belediye ekipleri ve gençlerin çalışmasıyla tek tek toplandı. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, toplanan çöpler türlerine göre tasnif edildi.

Yapılan ayrıştırma işleminin ardından toplanan atıkların yüzde 80'inin plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu belirlendi. Toplanan malzemeler, geri dönüşüm sürecine dahil edilmek üzere Marmaris Belediyesi Atık Toplama Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı

Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı