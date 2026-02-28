Haberler

Marmaris'te Enderun usulüyle teravih kılındı

Marmaris'te Enderun usulüyle teravih kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Enderun usulü teravih namazı kılındı. Cemaat, ilahi ve salavatlarla namaza eşlik etti. Ayrıca, 400 kişilik iftar sofrası kurularak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

İlçe Müftülüğü bünyesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında organize edilen "Enderun Usulü Teravih Namazı" geleneği Sarıana Camisi'nde gerçekleştirildi.

Teravih namazı öncesinde İlçe Müftüsü Yunus Acar, birlik ve beraberlik üzerine vaaz verdi.

Enderun usulü teravih namazı, rekat aralarında ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde 5 ayrı makam icra edilerek kılındı. Cemaat de namazda müezzinler tarafından okunan ilahi ve salavatlara eşlik etti.

Öte yandan Marmaris Merkez Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince "Ramazan'da Bereket Sofralarında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde cami bahçesinde 400 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Bir puan kaybı daha! Amedspor'un ilk 2 hayali zora girdi

Şampiyonluk hedefleyen Amedspor'un beli doğrulmuyor
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den