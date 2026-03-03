Haberler

Marmaris'te "Gönül Sofraları" 12 bin kişiyi buluşturacak

Marmaris'te 'Gönül Sofraları' 12 bin kişiyi buluşturacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazan boyunca 8 farklı noktada düzenleyeceği iftar programlarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl 'Gönül Sofraları' etkinliği kapsamında çeşitli yerlerde iftar sofraları kurulacak.

Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazan ayı boyunca ilçenin 8 farklı noktasında düzenleyeceği iftar programlarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşı aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyor.

Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazanda başlattıkları "Gönül Sofraları" etkinliğini sürdürüyor.

Tepe, İçmeler, Sarıana ve Camiavlu'da iftar programlarını tamamlayan dernek, Beldibi, Armutalan, Siteler ve merkez mahallelerde sofralar kuracak.

Her gün 250 ila 500 kişinin ağırlandığı programlarda, ramazan boyunca toplamda 12 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.

Kadir Gecesi'ne özel olarak ise 2 bin kişilik geniş katılımlı bir iftar sofrası kurulacak.

Dernek başkanı Bilal Gülmez, derneğin kuruluşundan bu yana sosyal yardımlaşmaya öncelik verdiğini söyledi.

Geçen yıl 25 gün süren programlarda 6 bin 500 vatandaşı ağırladıklarını hatırlatan Gülmez, "Geçtiğimiz yıl ayrıca 2 bin aileye gıda kolisi ulaştırarak hanelerine konuk olduk. Bu yıl hayırseverlerimizin desteğiyle iftar süresini 30 güne çıkardık ve yardım ağımızı genişlettik. Tüm organizasyonumuz, Marmarisli vatandaşlarımızın katkı ve bağışlarıyla hayat buluyor. Bu anlamlı geleneği yaşatarak daha fazla gönüle dokunmayı bu yıl 12 bin vatandaşımızı aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Gönül Sofraları" etkinliğini 3-4 Mart Camiavlu Bayramali Cami, 5-7 Mart Beldibi Merkez Cami, 8-12 Mart, Hacı Salih Cami, 13-15 Mart Siteler Şirinyer Cami, 16-19 Mart Beldibi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek."

İftar sofralarında 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı ikram ediliyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayeti sonrası talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki