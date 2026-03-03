Marmaris'te 'Gönül Sofraları' 12 bin kişiyi buluşturacak

Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazan ayı boyunca ilçenin 8 farklı noktasında düzenleyeceği iftar programlarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşı aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyor.

Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazanda başlattıkları "Gönül Sofraları" etkinliğini sürdürüyor.

Tepe, İçmeler, Sarıana ve Camiavlu'da iftar programlarını tamamlayan dernek, Beldibi, Armutalan, Siteler ve merkez mahallelerde sofralar kuracak.

Her gün 250 ila 500 kişinin ağırlandığı programlarda, ramazan boyunca toplamda 12 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.

Kadir Gecesi'ne özel olarak ise 2 bin kişilik geniş katılımlı bir iftar sofrası kurulacak.

Dernek başkanı Bilal Gülmez, derneğin kuruluşundan bu yana sosyal yardımlaşmaya öncelik verdiğini söyledi.

Geçen yıl 25 gün süren programlarda 6 bin 500 vatandaşı ağırladıklarını hatırlatan Gülmez, "Geçtiğimiz yıl ayrıca 2 bin aileye gıda kolisi ulaştırarak hanelerine konuk olduk. Bu yıl hayırseverlerimizin desteğiyle iftar süresini 30 güne çıkardık ve yardım ağımızı genişlettik. Tüm organizasyonumuz, Marmarisli vatandaşlarımızın katkı ve bağışlarıyla hayat buluyor. Bu anlamlı geleneği yaşatarak daha fazla gönüle dokunmayı bu yıl 12 bin vatandaşımızı aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Gönül Sofraları" etkinliğini 3-4 Mart Camiavlu Bayramali Cami, 5-7 Mart Beldibi Merkez Cami, 8-12 Mart, Hacı Salih Cami, 13-15 Mart Siteler Şirinyer Cami, 16-19 Mart Beldibi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek."

İftar sofralarında 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı ikram ediliyor.