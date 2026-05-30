Haberler

Marmaris'e "Seven Seas Splendor" kruvaziyeriyle 655 turist geldi

Marmaris'e 'Seven Seas Splendor' kruvaziyeriyle 655 turist geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Splendor gemisi, Marmaris Limanı'na yanaştı. ABD, Kanada ve İngiltere'den gelen 665 turist, ilçede tarihi ve turistik yerleri gezdi. Gemi akşam İzmir'e hareket edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyer, 655 yolcu getirdi.

Marshall Adaları bayraklı 223 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Heraklion Limanı'ndan gelen gemide, ABD'li, Kanadalı ve İngiliz 665 yolcu ile 542 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının İzmir Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü