Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenlerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Acar Ünlü'nün 'görevli memura direnme' ve 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davanın dördüncü duruşması görüldü.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Acar Ünlü, Nazım Şardoğan, Mehmet Barut, Yağız Kalakoğlu, Burak Taşlıcalı ve Ali Deniz Ceylan hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Ünlü'nün "görevli memura direnme ve kamu görevlisine alenen hakaret", Şardoğan'ın da "görevli memura direnme ve kamu görevlisini kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını sunmaları için ek süre vererek duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Olay

Kentte 19 Mart 2025'te İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
