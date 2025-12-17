Muğla'da teknenin yanında yüzen yunus sürüsü kamerada
Marmaris ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunus sürüsü, gezintiye çıkanlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin açıklarında teknenin yanında yüzen yunus sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Marmaris açıklarında tekneyle gezintiye çıkanlar, yunus sürüsüyle karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar teknenin yanında yüzdü. Çeşitli hareketler yapan yunus sürüsü ilgiyle izlendi. Yunusları izleyenler o anları cep telefonuyla kaydetti.
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel