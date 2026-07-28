Marmaris açıklarında ticari teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA