Haberler

Marmaris açıklarında ticari teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor