Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11.36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 10.29'da merkez üssü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 55.57 kilometre mesafedeki deprem, yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Haber - Kamera: Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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