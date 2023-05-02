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Marmaray'da intihar! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar eden bir şahıs hayatını kaybetti. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Marmaray'dan yapılan açıklamada, intihar nedeniyle 2 saat boyunca gecikmeli yapılan seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Sabah saat 08.20 sıralarında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda meydana gelen olayda, istasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

İstasyonda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Marmaray'ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, intihar girişimiyle yaklaşık 2 saat boyunca gecikmeli yapılan seferlerin saat 10:15 itibarıyla normale döndüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaray İntihar Gebze Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

vatandaş rıza:

Suriyelilere bakıldıgı kadar kendi vatandaşınada baksa olmaz

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