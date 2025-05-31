Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
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Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
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Maltepe Marmaray'daki yer tartışmasında 46 yaşındaki yolcuyu iki çocuğunun gözü önünde yumruklayarak burnunu kıran şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Mavi gömlekli olarak görüntülere yansıyan diğer şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen D.E. (46), kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çıkan arbedede D.E'nin burnu kırıldı, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, D.E.'yi darbeden E.D. (50) ile olaya sonradan dahil olan İ.A. (22) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.D. tutuklandı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

DARBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANIM, ÇOCUKLARI FARK ETMEDİM"

2 çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu'na yumruk atarak burnunu kıran E.D., Anadolu Adliyesi'ne getirildiği sırada basın mensupları tarafından uzatılan mikrofonlara "Çok pişmanım, çocukları fark etmedim" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Hiç bir zaman yanında kadın çocuk olan birine vurulmaz, öğrenir racon nedir diye

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Haber Yorumlarıfrrs986xst:

çocukların önünde bir babayı rencide edenin bu toplumda yeri yok sağlam ceza alsın ki bir daha kimse cesaret edemesin ????

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Türkiye vatandaşlarının sağcısı solcusu hepsi bu iki tane şahısla kitlendi serbest bırakılsaydı daha iyiydi cezası kesilecektir

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

iyi olmuş beter olsun

Yorum Beğen35
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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

helal olsun

Yorum Beğen26
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