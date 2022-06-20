Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi - Haberler

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Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda bir genç, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra raylara atladı. Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenmesiyle sinir krizi geçiren genç kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı

Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü.

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

İnceleme Marmaray Güncel Haberler

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