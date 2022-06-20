Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi
Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda bir genç, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra raylara atladı. Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenmesiyle sinir krizi geçiren genç kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı
Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.
KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü.
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel