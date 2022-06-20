Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi

Marmaray'da kim, neden intihar etti? (VİDEO) Marmaray intiharı son durum ne? Bostancı Marmaray intiharı!

Marmaray'da ne oldu? 20 Haziran Pazartesi Marmaray seferleri neden çalışmıyor, bozuldu mu? Marmaray Bostancı durağında ne oldu, intihar vakası mı var?