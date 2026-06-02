Belçika'da cezaevlerindeki kriz derinleşiyor

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı doluluk, personel yetersizliği ve kötü çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar sürerken, ülkenin en büyük cezaevi olan Haren Cezaevi'nin müdürü Jurgen Van Poecke'nin görevinden ayrılma kararı, ceza infaz sistemindeki sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Ulusal basına açıklamalarda bulunan Van Poecke, ülkenin en büyük ceza infaz kurumu konumunda bulunan ancak aşırı yoğunluk nedeniyle mahkumların yerde şiltelerde uyumak zorunda kaldığı cezaevinde mevcut koşullar altında görevine devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Yetkililerin sorunu hafifletmek amacıyla hücrelere ranzalar yerleştirmeyi planladığını belirten Van Poecke, bunun temel sorunu çözmediğini savunarak, "Bu şekilde aşırı doluluğu kurumsallaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut krizin uzun vadeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Van Poecke, cezaevi sisteminin sürdürülebilirliğinin giderek zorlaştığını ifade etti.

Uzun süredir ülke gündeminde

Başkent Brüksel'deki Haren Cezaevi'nde de son dönemde aşırı doluluk nedeniyle yüzlerce mahkumun yerdeki şiltelerde uyumak zorunda kaldığı belirtiliyor.

2023 yılında kötü cezaevi koşullarını protesto eden bir mahkumun hücresini ateşe vermesi ve ardından cezaevi çalışanlarının greve gitmesi ülkedeki ceza infaz sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşımıştı.

Cezaevi çalışanlarını temsil eden sendikalar, personel eksikliği ve artan iş yüküne sık sık dikkati çekerken, ülke genelindeki cezaevi personeli nisan ayında 24 saatlik greve gitmişti.

Üç büyük sendikanın ortak çağrısıyla düzenlenen grevde, federal hükümetin bazı cezaevlerinde özel güvenlik şirketlerini devreye sokma planları protesto edilmişti. Sendikalar, söz konusu uygulamanın kamu hizmetlerinde özelleştirmenin önünü açacağını savunmuştu.

Belçika'daki cezaevi koşulları uluslararası kuruluşların raporlarına da konu oluyor. Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), yayımladığı raporlarda Belçika cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arasındaki şiddet olaylarının sürdüğüne dikkati çekmişti.

Belçika hükümeti yeni cezaevi projeleri ve alternatif infaz yöntemleriyle sorunu hafifletmeyi hedeflese de aşırı doluluk ve personel eksikliği, ülkenin ceza infaz sisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunlar arasında yer almaya devam ediyor.