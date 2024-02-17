Marmaraereğlisi ve Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu

Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 48 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

Çerkezköy'de bir evde tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde E.A'nın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.